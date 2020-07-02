В Брянской области объяснили причину массовой гибели рыбы
В Брянской области объяснили причину массовой гибели рыбы. Природоохранная прокуратура совместно с сотрудниками надзорных ведомств изучила состояние рек и озер области. Специалисты в сфере природопользования отреагировали на размещенную в сети информацию.
Напомним, в июне в интернете появилось много фото и видео-свидетельств массовой гибели рыбы. В частности, такие случаи были зафиксированы на реке Десне в Жуковском районе, а также на протоках из Десны в озера Орлики.
Специалисты пояснили, в конце мая – начале июня из-за жаркой погоды и сильных дождей в реке начались естественные процессы гниения растений, что привело к уменьшению количества кислорода в воде. Это и стало причиной массовой гибели рыбы.
После установления комфортных погодных условий ситуация нормализуется, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU