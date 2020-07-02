2 Июль 2020 2020-07-02T13:34:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области объяснили причину массовой гибели рыбы. Природоохранная прокуратура совместно с сотрудниками надзорных ведомств изучила состояние рек и озер области. Специалисты в сфере природопользования отреагировали на размещенную в сети информацию.

Напомним, в июне в интернете появилось много фото и видео-свидетельств массовой гибели рыбы. В частности, такие случаи были зафиксированы на реке Десне в Жуковском районе, а также на протоках из Десны в озера Орлики.

Специалисты пояснили, в конце мая – начале июня из-за жаркой погоды и сильных дождей в реке начались естественные процессы гниения растений, что привело к уменьшению количества кислорода в воде. Это и стало причиной массовой гибели рыбы.

После установления комфортных погодных условий ситуация нормализуется, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU