2020-07-02T13:34:17+03:00
Общество

В Брянской области объяснили причину массовой гибели рыбы

Специалисты надзорных ведомств в сфере природопользования провели проверку
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: vk.com.Фото: vk.com.
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В Брянской области объяснили причину массовой гибели рыбы. Природоохранная прокуратура совместно с сотрудниками надзорных ведомств изучила состояние рек и озер области. Специалисты в сфере природопользования отреагировали на размещенную в сети информацию.

Напомним, в июне в интернете появилось много фото и видео-свидетельств массовой гибели рыбы. В частности, такие случаи были зафиксированы на реке Десне в Жуковском районе, а также на протоках из Десны в озера Орлики.

Специалисты пояснили, в конце мая – начале июня из-за жаркой погоды и сильных дождей в реке начались естественные процессы гниения растений, что привело к уменьшению количества кислорода в воде. Это и стало причиной массовой гибели рыбы.

После установления комфортных погодных условий ситуация нормализуется, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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