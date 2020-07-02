В Брянске задержали магазинного вора
Кражу раскрыли по горячим следам
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.
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В Брянске в сетевом магазине на улице Советской неизвестный гражданин совершил кражу. По сигналу на место происшествия прибыл экипаж группы задержания.
Росгвардейцы практически сразу обнаружили вора в сквере «Энергетиков». Им оказался уже имевший судимости 29-летний местный житель. Похищенный товар у него забрали.
Правонарушителя передали сотрудникам полиции, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU