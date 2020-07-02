В Брянске задержали магазинного вора

2 Июль 2020 2020-07-02T12:36:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске в сетевом магазине на улице Советской неизвестный гражданин совершил кражу. По сигналу на место происшествия прибыл экипаж группы задержания.

Росгвардейцы практически сразу обнаружили вора в сквере «Энергетиков». Им оказался уже имевший судимости 29-летний местный житель. Похищенный товар у него забрали.

Правонарушителя передали сотрудникам полиции, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU