Брянские осужденные состязались в силе
В Сураже Брянской области в колонии-поселении №3 прошли спортивные соревнования, в которых приняли участие молодые заключенные. Акцию, направленную на пропаганду здорового образа жизни, приурочили ко Дню молодежи.
Брянские осужденные поднимали гири, подтягивались на перекладине и отжимались на брусьях. К молодежи присоединились и представители старшего поколения.
Победителей соревнований поощрит администрация колонии-поселения, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU