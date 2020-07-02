В Брянской области выявили 54 новых случая коронавируса
Выздоровели 52 человека
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В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 54 человека, здоровыми признали 52 пациентов. Новых смертей не зафиксировали.
В целом с начала пандемии в регионе выявили 6325 случаев заболевания, 4541 человек выздоровел, 34 – скончались, рассказали в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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