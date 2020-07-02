Житель Брянской области убил свою бабушку
Трагедия случилась в городе Почепе
Заведено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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В Брянской области пьяный 33-летний мужчина избил родную бабушку в ее квартире. В результате пенсионерка скончалась на месте происшествия. Трагедия произошла в Почепе днем 27 июня 2020 года.
Заведено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Подозреваемого заключили под стражу, сообщили в следственном комитете РФ по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU