На брянском пляже собака покусала ребенка

2 Июль 2020 2020-07-02T08:52:45+03:00

О случившемся сообщили в социальных сетях

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На одном из брянских пляжей собака покусала ребенка.Об этом сообщила жительница города Сельцо 1 июля в соцсетях.

- Сегодня на речке мою крестницу покусала собака. Куда смотрят чиновники? - подписала фотографию пострадавшей девочки горожанка.

Судя по снимку, подросток получила травму руки.

Всего с начала года от бродячих животных пострадали больше 300 брянцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU