На брянском пляже собака покусала ребенка
О случившемся сообщили в социальных сетях
Изменить размер текста:
На одном из брянских пляжей собака покусала ребенка.Об этом сообщила жительница города Сельцо 1 июля в соцсетях.
- Сегодня на речке мою крестницу покусала собака. Куда смотрят чиновники? - подписала фотографию пострадавшей девочки горожанка.
Судя по снимку, подросток получила травму руки.
Всего с начала года от бродячих животных пострадали больше 300 брянцев.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU