В больнице Новозыбкова возобновляется плановая госпитализация

1 Июль 2020 2020-07-01T22:35:35+03:00

Инфекционное отделение, а также терапевтическое переоборудовали под коронавирусный госпиталь Фото: Алексей ФОКИН

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Больница Новозыбкова возобновляет плановую госпитализацию. Отделения районной больницы начнут работу в привычном режиме с четверга, 2 июля.

Всем, кто будет ложиться в больницу, требуется тест на COVD-19, сообщает БрянскНОВОСТИ.RU.

Инфекционное отделение, а также терапевтическое переоборудовали под коронавирусный госпиталь. Но его работа так и не была начата.

Напомним, к плановой госпитализации вернулись городская больница №2 и Брянская межрайонная больница в Глинищеве.

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ИСТОЧНИК KP.RU