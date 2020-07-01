В больнице Новозыбкова возобновляется плановая госпитализация
Медучреждение возвращается к привычному ритму жизни
Инфекционное отделение, а также терапевтическое переоборудовали под коронавирусный госпитальФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Больница Новозыбкова возобновляет плановую госпитализацию. Отделения районной больницы начнут работу в привычном режиме с четверга, 2 июля.
Всем, кто будет ложиться в больницу, требуется тест на COVD-19, сообщает БрянскНОВОСТИ.RU.
Инфекционное отделение, а также терапевтическое переоборудовали под коронавирусный госпиталь. Но его работа так и не была начата.
Напомним, к плановой госпитализации вернулись городская больница №2 и Брянская межрайонная больница в Глинищеве.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU