2020-07-01T20:28:41+03:00
Политика

В Брянской области закрылись избирательные участки

По предварительным данным, явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 82%
Мария Дедкова
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Теперь членам избирательных комиссий предстоит подсчитать голоса брянцев.Теперь членам избирательных комиссий предстоит подсчитать голоса брянцев.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Ровно в 20.00 в Брянской области закрылись все избирательные участки на голосовании по поправкам в Конституцию. Их в нашем регионе насчитывалось 1087 . По предварительным данным областного избиркома, явка превысила 82%.

Теперь специалистам предстоит подсчитать голоса брянцев. Предварительные итоги будут известны на следующий день.

Напомним,1 июля был заключительный день голосования по поправкам в Конституцию. Высказать свое мнение жители могли с 25 июня. Гражданам предстояло ответить на один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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