В Брянской области закрылись избирательные участки
Ровно в 20.00 в Брянской области закрылись все избирательные участки на голосовании по поправкам в Конституцию. Их в нашем регионе насчитывалось 1087 . По предварительным данным областного избиркома, явка превысила 82%.
Теперь специалистам предстоит подсчитать голоса брянцев. Предварительные итоги будут известны на следующий день.
Напомним,1 июля был заключительный день голосования по поправкам в Конституцию. Высказать свое мнение жители могли с 25 июня. Гражданам предстояло ответить на один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".
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ИСТОЧНИК KP.RU