В Брянске на стройке заметили играющих детей

1 Июль 2020 2020-07-01T20:09:52+03:00

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Опасные игры детей заметили на одной из строек в Бежицком районе Брянска. По двум многоэтажкам бродят школьники. Ребята сидят на краю недостроенных перекрытий, ходят по последним этажам. Фотографии детей опубликовали в социальных сетях.

По словам местных жителей, стройка огорожена,только ворота постоянно открыты. Работы здесь не ведут уже больше двух лет.

Бдительные горожане просят родителей провести воспитательную беседу с детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU