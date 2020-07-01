В Брянске на стройке заметили играющих детей
Горожане просят родителей провести беседу с детьми
Фото: vk.com, Дмитрий Захаренков
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Опасные игры детей заметили на одной из строек в Бежицком районе Брянска. По двум многоэтажкам бродят школьники. Ребята сидят на краю недостроенных перекрытий, ходят по последним этажам. Фотографии детей опубликовали в социальных сетях.
По словам местных жителей, стройка огорожена,только ворота постоянно открыты. Работы здесь не ведут уже больше двух лет.
Бдительные горожане просят родителей провести воспитательную беседу с детьми.
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ИСТОЧНИК KP.RU