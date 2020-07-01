В Брянске расследование уголовного дела истощенной 7-летней девочки планируют завершить в июле

1 Июль 2020 2020-07-01T18:34:00+03:00

Малышка находится в больнице уже почти четыре недели. За это время она заметно окрепла. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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В Брянске продолжается расследование уголовного дела об истощенной 7-летней девочке. Завершить его следователи планируют уже в июле. Такой информацией правоохранители поделились на межведомственном совещании с представителями органов опеки и правозащитников. Виновников случившегося ждет наказание.

Ужасающая история девочки, которую нашли запертой кладовке, прогремела на всю страну. К счастью, сейчас ребенок пошел на поправку. О состоянии девочки рассказала детский омбудсмен Инна Мухина.

Малышка находится в больнице уже почти четыре недели. За это время она заметно окрепла: стала уверенней ходить, начла самостоятельно есть и играть.

Девочку внесли в базу детей, которые ждут родителей. Из-за того, что продолжается следствие, идут экспертизы, сроки решения вопроса о передаче малышки в новую семью продлили.

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ИСТОЧНИК KP.RU