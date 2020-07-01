2020-07-01T17:56:49+03:00
Общество

Брянские наблюдатели отметили, что голосование проходит в штатном режиме

Мария Иванова
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Наблюдатель от областной Общественной палаты, член партии ЛДПР Антон Сенокос рассказал о процессе голосования на своем участке.Наблюдатель от областной Общественной палаты, член партии ЛДПР Антон Сенокос рассказал о процессе голосования на своем участке.
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В Брянской области продолжается общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Жители проявляют активность, посещая участки целыми семьями. Наблюдатели отмечают, что процедура голосования проходит в штатном режиме. Нарушений и нареканий у них нет.

Наблюдатель от областной Общественной палаты, член партии ЛДПР Антон Сенокос рассказал, что на участке № 125 он находится с 25 июня. Здесь соблюдаются все меры безопасности, выдаются средства защиты посетителям, проводится обработка антисептиками.

По словам наблюдателя, голосование проводится открыто и прозрачно. Требования безопасности соблюдаются также при проведении выездного голосования на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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