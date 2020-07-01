Брянские наблюдатели отметили, что голосование проходит в штатном режиме
В Брянской области продолжается общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Жители проявляют активность, посещая участки целыми семьями. Наблюдатели отмечают, что процедура голосования проходит в штатном режиме. Нарушений и нареканий у них нет.
Наблюдатель от областной Общественной палаты, член партии ЛДПР Антон Сенокос рассказал, что на участке № 125 он находится с 25 июня. Здесь соблюдаются все меры безопасности, выдаются средства защиты посетителям, проводится обработка антисептиками.
По словам наблюдателя, голосование проводится открыто и прозрачно. Требования безопасности соблюдаются также при проведении выездного голосования на дому.
ИСТОЧНИК KP.RU