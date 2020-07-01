2020-07-01T17:15:27+03:00
Политика

Еще два кандидата зарегистрировались на выборы губернатора Брянской области

Теперь на пост главы региона претендуют уже пять человек
Мария Дедкова
Поделиться:
Выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября.Выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Брянской области зарегистрировали еще двух кандидатов на выборы губернатора. Претендентами на пост главы региона стали представитель партии "Справедливая Россия" Сергей Курденко и представитель «Казачьей партии Российской Федерации» Сергей Чернышов.

Напомним, выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября. Избирательная комиссия зарегистрировала уже пять кандидатов. Это Александр Богомаз, Андрей Архицкий, Сергей Курденко, Дмитрий Корнилов и Сергей Чернышов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске расследование уголовного дела истощенной 7-летней девочки планируют завершить в июле
Брянские наблюдатели отметили, что голосование проходит в штатном режиме
Еще два кандидата зарегистрировались на выборы губернатора Брянской области
Клещи покусали 459 брянцев
В Брянской области четвертые сутки ищут пропавшего Александра Комарова
В Брянской области явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 79%
В Брянской области на участках для голосования нарушений не выявлено
Более 6000 наблюдателей в Брянской области следят за ходом голосования
Первый брянский губернатор Лодкин проголосовал по поправкам
В Брянской области проверили безопасность детских санаториев
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области подвели итоги конкурса школьных учителей
В Брянской области стало больше выздоровевших от коронавируса
В Брянске открылось 172 избирательных участка
ВТБ в мае выдал каждый третий ипотечный кредит в России
В Брянске отремонтируют улицу Новозыбковскую