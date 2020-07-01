Еще два кандидата зарегистрировались на выборы губернатора Брянской области

1 Июль 2020 2020-07-01T17:15:27+03:00

Теперь на пост главы региона претендуют уже пять человек

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В Брянской области зарегистрировали еще двух кандидатов на выборы губернатора. Претендентами на пост главы региона стали представитель партии "Справедливая Россия" Сергей Курденко и представитель «Казачьей партии Российской Федерации» Сергей Чернышов.

Напомним, выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября. Избирательная комиссия зарегистрировала уже пять кандидатов. Это Александр Богомаз, Андрей Архицкий, Сергей Курденко, Дмитрий Корнилов и Сергей Чернышов.

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ИСТОЧНИК KP.RU