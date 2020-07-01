Еще два кандидата зарегистрировались на выборы губернатора Брянской области
Теперь на пост главы региона претендуют уже пять человек
Выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:
В Брянской области зарегистрировали еще двух кандидатов на выборы губернатора. Претендентами на пост главы региона стали представитель партии "Справедливая Россия" Сергей Курденко и представитель «Казачьей партии Российской Федерации» Сергей Чернышов.
Напомним, выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября. Избирательная комиссия зарегистрировала уже пять кандидатов. Это Александр Богомаз, Андрей Архицкий, Сергей Курденко, Дмитрий Корнилов и Сергей Чернышов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU