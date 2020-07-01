Клещи покусали 459 брянцев

1 Июль 2020 2020-07-01T16:52:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области с укусами клещей к врачам обратились 459 брянцев. Пострадали от паразитов 219 детей.

Специалисты продолжают отслеживать эпидемиологическую обстановку. На анализ сдали 275 кровососов. Из них 30 оказались переносчиками инфекций.

Те, кто не хотят подхватить заразу, делают прививки. Вакцину от вирусного энцефалита получили 43 человека, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области.

Чтобы клещи не селились на траве в парках и других общественных местах, улицы обрабатывают. В этом году от клещей обработали 219,27 гектара.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU