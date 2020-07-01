В Брянской области четвертые сутки ищут пропавшего Александра Комарова
В Брянской области четверо суток ищут пропавшего Александра Комарова.
27 июня 55-летний мужчина ушел в неизвестном направлении. В последний раз его видели в поселке Свень. На поиски в первый же день подключились волонтеры.
1 июля Александра Комарова ищут уже больше 50 человек - это поисковики, полицейские, сотрудники МЧС.
Волонтеры просят помощи. Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем или готовы помочь в поиске, сообщите об этом добровольцам в соцсетях.
ВАЖНО
88007005452 (Горячая линия "Лиза Алерт" Брянск")
02, 102 (полиция).
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ИСТОЧНИК KP.RU