В Брянской области четвертые сутки ищут пропавшего Александра Комарова

1 Июль 2020 2020-07-01T16:35:30+03:00

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В Брянской области четверо суток ищут пропавшего Александра Комарова.

27 июня 55-летний мужчина ушел в неизвестном направлении. В последний раз его видели в поселке Свень. На поиски в первый же день подключились волонтеры.

1 июля Александра Комарова ищут уже больше 50 человек - это поисковики, полицейские, сотрудники МЧС.

Волонтеры просят помощи. Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем или готовы помочь в поиске, сообщите об этом добровольцам в соцсетях.

ВАЖНО

88007005452 (Горячая линия "Лиза Алерт" Брянск")

02, 102 (полиция).

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ИСТОЧНИК KP.RU