В Брянской области явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 79%

1 Июль 2020 2020-07-01T16:02:07+03:00

Такие данные озвучили в облизбиркоме на 12.00 1 июля

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В Брянской области 1 июля проходит голосование по поправкам в Конституцию. По данным облизбиркома к полудню явка составила 79,25%.

Активнее всех голосуют жители Стародубского, Красногорского и Гордеевского районов. Здесь явка составила 85,46%, 86% и 90,48% соответственно.

Напомним, отдать свой голос по поправкам в Конституцию можно было целую неделю, с 25 июня по 1 июля. Прийти на участок можно еще и сегодня до 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU