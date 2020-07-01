В Брянской области на участках для голосования нарушений не выявлено
На территории Брянской области работает 1087 участков для голосования.
Фото: РИА Стрела.
Изменить размер текста:
Сегодня, 1 июля, на территории Брянской области работает 1087 участков для голосования. На них брянцы могут проголосовать по поправкам в Конституцию.
Председатель областного избиркома Елена Анненкова сообщает, что нарушений на участках не выявлено. Всего в избирательную комиссию поступило около 500 сообщений, но все они носят информационный характер. Сведений о нарушениях и жалоб в избирком не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU