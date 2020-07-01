Более 6000 наблюдателей в Брянской области следят за ходом голосования

1 Июль 2020 2020-07-01T14:47:03+03:00

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Сегодня, 1 июля, в Брянской области стартовал основной день голосования по поправкам в Конституцию. В 8:00 начали работу 1087 участков для голосования.

На них за ходом процедуры волеизъявления следят более 6000 тысяч наблюдателей от Общественной палаты, политических партий и просто неравнодушные граждане. Об этом сообщила председатель областного избиркома Елена Анненкова.

ИСТОЧНИК KP.RU