Первый брянский губернатор Лодкин проголосовал по поправкам

1 Июль 2020 2020-07-01T14:28:27+03:00

Предлагаемые поправки в основной закон Юрий Лодкин счел своевременными и актуальными. Призвал и других жителей области прийти сегодня на участки для голосования.

В 1993 году он был против принимаемой Конституции

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Сегодня, 1 июля, на участок общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию страны пришел первый губернатор Брянской области Юрий Лодкин. Голосовал он в здании краеведческого музея.

Юрий Евгеньевич выглядит бодрым и подтянутым. Несмотря на свои 82 года, бывший руководитель области продолжает активно интересоваться общественной и политической жизнью своей страны и региона.

Юрий Лодкин не скрывал, что в 1993 году он был против «ельцинской» конституции. Тогда, к слову, он был снят с должности губернатора за это. Только в 1996 году его вновь избрали главой администрации Брянской области.

А вот предлагаемые поправки в основной закон Юрий Лодкин счел своевременными и актуальными. Призвал и других жителей области прийти сегодня на участки для голосования.

Себя Юрий Евгеньевич до сих пор продолжает считать настоящим коммунистом. Для многих из окружения он и остается именно им.

ИСТОЧНИК KP.RU