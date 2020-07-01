В Брянской области проверили безопасность детских санаториев
Оздоровительные лагеря с 1 июля принимают на отдых детей-сирот
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.
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В Брянской области проверили состояние оздоровительных лагерей, которые с 1 июля примут на отдых детей-сирот.
Сотрудники Росгвардии по Брянской области оценили степень антитеррористической безопасности учреждений. Проверили в них кнопки тревожной сигнализации, систему видеонаблюдения.
С персоналом провели инструктажи по работе в чрезвычайных ситуациях, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU