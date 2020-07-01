В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса. 1 июля он равен 0,922 пунктам. Накануне этот показатель составлял 0,948.
Коэффициент около месяца держится ниже единицы. Это уже позволило перейти к первому этапу снятия в регионе ограничений, связанных с эпидемией. Для дальнейших послаблений коэффициент должен опуститься ниже отметки 0,8.
На сегодняшний день коронавирус выявили у 6271 жителя Брянской области. Смогли справиться с болезнью 4489 пациентов. От опасной инфекции умерли 34 человека, рассказали в оперативном штабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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