В Брянской области подвели итоги конкурса школьных учителей
В Брянской области подвели итоги конкурса учительского мастерства. За победу боролись 28 педагогов общеобразовательных учреждений региона.
Победителями состязаний признали 8 человек, кроме того 8 учителей стали лауреатами конкурса, рассказали в департаменте образования и науки Брянской области.
За достижения в педагогической деятельности поощрили учителей Брянска, Клинцов, Новозыбкова. Также профессионалы живут в Брянском, Жуковском, Карачевском, Клинцовском, Трубчевском районах.
Каждый победитель получит 200 тысяч рублей премии. Лауреатов конкурса поощрят премией в 55 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU