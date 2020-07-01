2020-07-01T12:22:37+03:00
Общество

В Брянской области подвели итоги конкурса школьных учителей

Лучшим педагогам выплатят 200 тысяч рублей премии
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области подвели итоги конкурса учительского мастерства.В Брянской области подвели итоги конкурса учительского мастерства.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Брянской области подвели итоги конкурса учительского мастерства. За победу боролись 28 педагогов общеобразовательных учреждений региона.

Победителями состязаний признали 8 человек, кроме того 8 учителей стали лауреатами конкурса, рассказали в департаменте образования и науки Брянской области.

За достижения в педагогической деятельности поощрили учителей Брянска, Клинцов, Новозыбкова. Также профессионалы живут в Брянском, Жуковском, Карачевском, Клинцовском, Трубчевском районах.

Каждый победитель получит 200 тысяч рублей премии. Лауреатов конкурса поощрят премией в 55 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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