В Брянской области стало больше выздоровевших от коронавируса

1 Июль 2020 2020-07-01T11:38:49+03:00

За сутки с опасной болезнью справились 62 человека

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В Брянской области выявили 59 новых случаев коронавируса. По сравнению с минувшим днем значительно возросло количество выздоровевших: 62 жителя региона справились с болезнью. Днем ранее было только 12 случаев. За сутки новых смертей не зафиксировано.

Больше всего заболевших проживает в областном центре. В Брянске зафиксировано 2711 случаев болезни. В Брянском районе инфицировались 478 человек, в Дятьковском районе – 344.

В целом с начала эпидемии в Брянской области COVID-19 заразился 6271 человек, 4489 пациентов выздоровели. От коронавируса скончались 34 жителя региона, сообщили в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU