В Брянской области стало больше выздоровевших от коронавируса
В Брянской области выявили 59 новых случаев коронавируса. По сравнению с минувшим днем значительно возросло количество выздоровевших: 62 жителя региона справились с болезнью. Днем ранее было только 12 случаев. За сутки новых смертей не зафиксировано.
Больше всего заболевших проживает в областном центре. В Брянске зафиксировано 2711 случаев болезни. В Брянском районе инфицировались 478 человек, в Дятьковском районе – 344.
В целом с начала эпидемии в Брянской области COVID-19 заразился 6271 человек, 4489 пациентов выздоровели. От коронавируса скончались 34 жителя региона, сообщили в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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