В Брянске открылось 172 избирательных участка
В Брянске идет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В городе открылось 172 участка.
Из-за эпидемии коронавируса голосование проходит с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер. Все члены комиссии имеют средства индивидуальной защиты, участки обеспечены антисептиками. Горожанам измеряют температуру, а также выдают медицинские маски, перчатки и одноразовые ручки.
Участки для голосования открыты с 8.00 до 20.00.
Напомним, голосование по поправкам в главный закон страны началось 25 июня и закончится сегодня, 1 июля. Накануне в избиркоме сообщили, что в Брянской области явка превысила 56%, рассказали в пресс-службе мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU