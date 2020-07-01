2020-07-01T10:09:48+03:00
Общество

В Брянске открылось 172 избирательных участка

В областном центре проходит голосование по поправкам в Конституцию
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске идет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В городе открылось 172 участка.В Брянске идет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В городе открылось 172 участка.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске идет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В городе открылось 172 участка.

Из-за эпидемии коронавируса голосование проходит с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер. Все члены комиссии имеют средства индивидуальной защиты, участки обеспечены антисептиками. Горожанам измеряют температуру, а также выдают медицинские маски, перчатки и одноразовые ручки.

Участки для голосования открыты с 8.00 до 20.00.

Напомним, голосование по поправкам в главный закон страны началось 25 июня и закончится сегодня, 1 июля. Накануне в избиркоме сообщили, что в Брянской области явка превысила 56%, рассказали в пресс-службе мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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