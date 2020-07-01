1 Июль 2020 2020-07-01T09:28:56+03:00

Строители уже укладывают плитку, готовят место для будущего фонтана. Прилегающую к скверу улицу Новозыбковскую отремонтируют в комплексе со сквером. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Сделают участок от проспекта Московского до завода «Литий»

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В Брянске отремонтируют улицу Новозыбковскую. От Московского проспекта до завода «Литий» заменят асфальт, отремонтируют тротуары. Также планируют соединить пешеходные переходы с тремя проходами сквера. Длина ремонтируемого участка - 560 метров.

Кроме этого, на объекте организуют дополнительные колодцы для дождевой воды, которые подключат к ливневке по проспекту Московскому.

Напомним, в Фокинском районе ведется капитальный ремонт сквера «Литий». Сейчас строители уже укладывают плитку, готовят место для будущего фонтана. Прилегающую к скверу улицу Новозыбковскую отремонтируют в комплексе со сквером.

В настоящее время идет процедура определения строительной организации, которая будет заниматься ремонтом улицы Новозыбковской, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU