В Брянске отремонтируют улицу Новозыбковскую
В Брянске отремонтируют улицу Новозыбковскую. От Московского проспекта до завода «Литий» заменят асфальт, отремонтируют тротуары. Также планируют соединить пешеходные переходы с тремя проходами сквера. Длина ремонтируемого участка - 560 метров.
Кроме этого, на объекте организуют дополнительные колодцы для дождевой воды, которые подключат к ливневке по проспекту Московскому.
Напомним, в Фокинском районе ведется капитальный ремонт сквера «Литий». Сейчас строители уже укладывают плитку, готовят место для будущего фонтана. Прилегающую к скверу улицу Новозыбковскую отремонтируют в комплексе со сквером.
В настоящее время идет процедура определения строительной организации, которая будет заниматься ремонтом улицы Новозыбковской, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU