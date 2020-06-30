Два брянских полицейских спасли тонущего человека
Двое брянских полицейские спасли тонувшего человека.
Трагедия едва не произошла поздним вечером 19 июня на пляже озера ДСК в Володарском районе.
Патрулировавшие места отдыха гправоохранители Сергей Сарычев и Алексей Шемяков увидели, что плывший на расстоянии около 30 метров от берега мужчина зовет на помощь. Полицейские бросились в воду и вытащили 27-летнего брянца на берег.
Правоохранители оказали первую помощь тонувшему до приезда скорой помощи.
Сейчас жизни и здоровью жителя Брянска ничего не угрожает.
За спасение человека Сергей Сарычев и Алексей Шемяков будут поощрены руководством, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU