Два брянских полицейских спасли тонущего человека

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:14:57+03:00

За спасение человека Сергей Сарычев и Алексей Шемяков будут поощрены руководством. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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Двое брянских полицейские спасли тонувшего человека.

Трагедия едва не произошла поздним вечером 19 июня на пляже озера ДСК в Володарском районе.

Патрулировавшие места отдыха гправоохранители Сергей Сарычев и Алексей Шемяков увидели, что плывший на расстоянии около 30 метров от берега мужчина зовет на помощь. Полицейские бросились в воду и вытащили 27-летнего брянца на берег.

Правоохранители оказали первую помощь тонувшему до приезда скорой помощи.

Сейчас жизни и здоровью жителя Брянска ничего не угрожает.

За спасение человека Сергей Сарычев и Алексей Шемяков будут поощрены руководством, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU