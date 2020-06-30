В Брянске ищут пропавшую Валентину Спильниченко

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:08:50+03:00

73-летняя женщина ушла из дома и не вернулась

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В Брянске ищут пропавшую 73-летнюю Валентину Спильниченко. Последний раз пенсионерку из Фокинского района видели 26 июня. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, крашенные рыжие волосы.

Была одета: черную кофту в горошек, черные брюки, босоножки и платок.

Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просят звонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия "Лиза Алерт" Брянск") или 02, 102 (полиция).

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ИСТОЧНИК KP.RU