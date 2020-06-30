Документы на выборы губернатора Брянской области подали три кандидата

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:40:08+03:00

Ими стали Александр Богомаз, Андрей Архицкий и Дмитрий Корнилов

Изменить размер текста: A A

В Брянской области проходит этап подачи документов от претендентов на должность губернатора. Избирательная комиссия региона приняла необходимые бумаги у трех кандидатов: Александра Богомаза, Андрея Архицкого и Дмитрия Корнилова.

На днях стало известно, что на должность главы региона также планирует баллотироваться Сергей Курденко. Напомним, выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября. Избирательная кампания уже стартовала.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU