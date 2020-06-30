В Брянске началось благоустройство центрального пляжа

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:58:17+03:00

Работы должны завершить за два месяца

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В Брянске начался ремонт центрального пляжа.

Из-за подъема уровня воды в Десне подрядчик приступил к работам в верхней части общественной территории. Строители начали благоустраивать лестницу, ведущую к пляжу. На объект привозят необходимые строительные материалы.

Помимо ремонта лестницы здесь уберут бурелом, заасфальтируют центральную аллею, сохранив тропинки. По пути на пляж установят более 30 фонарей.Также здесь появится стационарный туалет, площадка для сбора мусора. В прибрежной зоне заменят песок, установят зонтики и раздевалки.

Общая стоимость работ составляет почти 12,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации. Работы должны завершить за два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU