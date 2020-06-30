Директор брянской строительной фирмы попался на взятке чиновнику

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:46:57+03:00

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Директора строительной фирмы подозревают в даче взятки чиновнику.

По версии следствия, с августа 2018 года по декабрь 2019 года предприниматель переводил на карту заместителю директора Управления капитального строительства и его подчиненному деньги за покровительство. За 195 тысяч рублей чиновники должны были без претензий принимать работы по муниципальному контракту, сообщает пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Аферу раскрыли. Под следствием находятся чиновники. Директору коммерческой организации также предъявлено обвинение.

Директору стройфирмы грозит до двенадцати лет колонии со штрафом до шестидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU