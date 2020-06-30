В Брянской области более 500 долгожителей в июле отпразднуют юбилеи

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:01:00+03:00

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В Брянской области свыше 500 долгожителей в июле отпразднуют юбилеи. Около 400 брянских бабушек и дедушек отметят 90-й день рождения, более ста человек – 95-й. Двум долгожительницам из Брянска и Клинцов исполнится сто лет. А жительница Стародуба отметит в июле 105 лет!

Все брянские долгожители получат персональное поздравление от президента России Владимира Путина, рассказали в пресс-службе отделения пенсионного фонда России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU