В Брянске появился новый «уродливый» ларек

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:18:07+03:00

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В Бежицком районе Брянска установили «уродливый» ларек. Об этом сообщил пользователь социальных сетей. Горожанин выложил фотографии с архитектурным объектом.

Новая торговая точка появились на остановке возле сквера Пролетарский. Очередной ларек установлен прямо на ступенях лестницы и облик района не украшает. Для большей устойчивости под основание киоска положены кирпичи. Судя по надписям и рисункам, здесь собираются торговать табаком, напитками, сладостями и соками, а также прессой.

Буквально в 50 метрах от него сохранился фундамент от стоявшего здесь когда-то киоска Роспечати. Горожане задаются вопросом, если новый объект установлен законно, то зачем было впихивать его на проходе, когда рядом есть готовая площадка.

Напомним, только в начале недели подобные сооружения убрали от торгового центра «Родина» и с Кургана Бессмертия. По сообщению мэрии, те киоски были установлены с нарушениями требований.

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ИСТОЧНИК KP.RU