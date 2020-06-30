2020-06-30T16:18:07+03:00
Общество

В Брянске появился новый «уродливый» ларек

Торговая точка возникла в сквере Пролетарском
Максим РЯБЦЕВ
Поделиться:
Фото: Александр МатвеенковФото: Александр Матвеенков
Изменить размер текста:

В Бежицком районе Брянска установили «уродливый» ларек. Об этом сообщил пользователь социальных сетей. Горожанин выложил фотографии с архитектурным объектом.

Новая торговая точка появились на остановке возле сквера Пролетарский. Очередной ларек установлен прямо на ступенях лестницы и облик района не украшает. Для большей устойчивости под основание киоска положены кирпичи. Судя по надписям и рисункам, здесь собираются торговать табаком, напитками, сладостями и соками, а также прессой.

Буквально в 50 метрах от него сохранился фундамент от стоявшего здесь когда-то киоска Роспечати. Горожане задаются вопросом, если новый объект установлен законно, то зачем было впихивать его на проходе, когда рядом есть готовая площадка.

Напомним, только в начале недели подобные сооружения убрали от торгового центра «Родина» и с Кургана Бессмертия. По сообщению мэрии, те киоски были установлены с нарушениями требований.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
В Брянской области более 500 долгожителей в июле отпразднуют юбилеи
В Брянске появился новый «уродливый» ларек
Знай наших!
Житель Брянской области не захотел отдавать кредит
Брянские бухгалтеры сдали экзамен по международным стандартам
В Брянске за сбыт наркотиков будут судить египтянина
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Бывшие студентки казачьего института пойдут под суд за взятки
Брянский росгвардеец получил государственную награду
ВТБ разработал Путеводитель акционера
Житель Жуковки получил срок за нападение на знакомого с ножом
В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса
В Брянске посетители идут на участки с утра до вечера
В Брянской области коронавирусом заболели еще 65 человек
ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысяч клиентов во время пандемии
Брянские жители попросили построить школу и детский сад
В Брянской области борются с браконьерами на реках
Брянские следователи почтили память партизан
Стал известен еще один кандидат на выборы губернатора Брянской области
ВТБ: траты в фитнес-клубах выросли в 8 раз
В Брянске завершается ремонт двора на улице Ново-Советской
В Брянске ищут свидетелей ДТП у лицея №1