Житель Брянской области не захотел отдавать кредит
В Брянской области 32-летний житель Клинцовского района взял 62,5 тысячи рублей кредита на покупку мобильного телефона. При оформлении документов в салоне сотовой связи в Погаре он сообщил, что работает в крупной московской фирме с высокой зарплатой. Но за полгода он не перевел банковской организации ни одного платежа.
Кредитор обратился в полицию с заявлением. Сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на след недобросовестного заемщика. Он сказал, что сейчас нигде не работает. А из указанной в анкете фирмы он уволился три года назад. Мужчина также признался, что кредит выплачивать не собирался, а новый телефон почти сразу продал.
Правоохранители возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU