2020-06-30T14:54:52+03:00
Общество

Брянские бухгалтеры сдали экзамен по международным стандартам

Высокие результаты показали студенты кооперативного техникума
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Брянский облпотребсоюз.Фото: Брянский облпотребсоюз.
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Студенты Брянского кооперативного техникума, изучающие бухгалтерию, первыми в области сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills.

Студенты сдавали экзамен в приближенных к производственным условиях. Такая форма экзаменационных испытаний позволила оценить не только профессиональные знания, но и практические навыки.

Брянские кооператоры получили золотые, серебряные и бронзовые медали, рассказали в пресс-службе Брянского облпотребсоюза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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