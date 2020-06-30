Брянские бухгалтеры сдали экзамен по международным стандартам

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:54:52+03:00

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Студенты Брянского кооперативного техникума, изучающие бухгалтерию, первыми в области сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills.

Студенты сдавали экзамен в приближенных к производственным условиях. Такая форма экзаменационных испытаний позволила оценить не только профессиональные знания, но и практические навыки.

Брянские кооператоры получили золотые, серебряные и бронзовые медали, рассказали в пресс-службе Брянского облпотребсоюза.

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ИСТОЧНИК KP.RU