В Брянске за сбыт наркотиков будут судить египтянина
Иностранца поймали спустя два года после преступления
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В Брянске за сбыт наркотиков будут судить гражданина Египта.
По версии следствия, иностранец в декабре 2018 года продал гашиш, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд
Иностранцу грозит до трех лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU