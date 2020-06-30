В Брянске за сбыт наркотиков будут судить египтянина

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:54:04+03:00

Иностранца поймали спустя два года после преступления

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В Брянске за сбыт наркотиков будут судить гражданина Египта.

По версии следствия, иностранец в декабре 2018 года продал гашиш, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд

Иностранцу грозит до трех лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU