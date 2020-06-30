Бывшие студентки казачьего института пойдут под суд за взятки
Девушки хотели получить дипломы без сдачи экзаменов
Уголовные дела в ближайшее время рассмотрит Советский районный суд.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Бывших студенток казачьего института будут судить за дачу взяток. По версии следствия, девушки хотели получить дипломы за просто так.
В сентябре и декабре 2016 года студентки передали через посредника директору вуза 38 тысяч рублей каждая. За эти деньги девушки должны были пройти итоговую аттестацию и защитить диплом
Теперь девушки стали фигурантками уголовного дела, которое рассмотрит в ближайшее время Советский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU