30 Июнь 2020 2020-06-30T12:15:24+03:00

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Брянский росгвардеец получил государственную награду. Указ о поощрении подписал глава государства.

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» за достигнутые высокие показатели в служебной деятельности, проявленные при охране общественного порядка и в борьбе с правонарушениями, награжден офицер инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Брянской области Роман П.

Награду офицеру вручил начальник Управления Росгвардии по Брянской области полковник полиции Олег Набока.

- Роман начал профессиональный путь в 2004 году и уже более 15 лет, остается верен службе в этом подразделении, - говорят в пресс-службе силового ведомства. - Идентификация и обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ - его ежедневная работа. За время службы неоднократно выезжал в командировки на территорию Северо-Кавказского региона. Коллеги отзываются о Романе, как о надежном и очень скромном человеке, профессиональном сотруднике, который ежедневно выполняет свой служебный долг зачастую с риском для собственной жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU