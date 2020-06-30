Житель Жуковки получил срок за нападение на знакомого с ножом

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:47:41+03:00

Мужчина на два года отправится в колонию

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Житель Жуковского района получил два года колонии за нападение на знакомого.

17 октября прошлого года мужчина поссорился с приятелем и ударил его ножом в грудь. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, потерпевший получил серьезные травмы.

Суд признал жителя Жуковки виновным. Мужчина отправится в колонию общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU