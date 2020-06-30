Житель Жуковки получил срок за нападение на знакомого с ножом
Мужчина на два года отправится в колонию
Изменить размер текста:
Житель Жуковского района получил два года колонии за нападение на знакомого.
17 октября прошлого года мужчина поссорился с приятелем и ударил его ножом в грудь. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, потерпевший получил серьезные травмы.
Суд признал жителя Жуковки виновным. Мужчина отправится в колонию общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU