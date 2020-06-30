В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:41:48+03:00

Он снизился на 0,004

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В Брянской области обновили коэффициент распространения коронавируса. На 30 июня он равен 0,948.

За сутки он снизился на 0,004. Днем ранее он составлял 0,952. Ко второму этапу снятия ограничений можно будет переходить, когда этот показатель будет меньше 0,8.

Напомним, коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU