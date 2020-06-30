2020-06-30T11:41:48+03:00
Общество

В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса

Он снизился на 0,004
Мария Дедкова
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В Брянской области обновили коэффициент распространения коронавируса. На 30 июня он равен 0,948.

За сутки он снизился на 0,004. Днем ранее он составлял 0,952. Ко второму этапу снятия ограничений можно будет переходить, когда этот показатель будет меньше 0,8.

Напомним, коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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