2020-06-30T11:16:34+03:00
Общество

В Брянской области коронавирусом заболели еще 65 человек

Теперь общее количество пациентов с COVID-19 - 6212
Мария Дедкова
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В Брянской области коронавирус выявили еще у 65 человек. Всего на 30 июня насчитывают 62112 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб региона. Больше всего новых случаев в Брянске (13), Почепском районе (9), Красногорсоком районе (6) и Фокино (6).

Диагноз за последние 24 часа сняли всего у 12 человек. Всего с начала эпидемии болезнь побороли 4427 брянцев . А вот жертв с начала эпидемии оказалось 34. Новых смертей не зарегистрировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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