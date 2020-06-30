Брянские жители попросили построить школу и детский сад

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:22:23+03:00

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В Брянске жители микрорайона «Речной» Володарского района обратились к губернатору Александру Богомазу с просьбой построить для их детей детский сад и школу.

Текст обращения они опубликовали 30 июня в социальной сети. Люди отметили, что их микрорайон один из крупнейших в городе. В семи многоэтажках живет свыше 6 тысяч человек. Но здесь до сих пор нет учреждений образования.

Инициаторы обращения напомнили, что сейчас в Брянске строят школы и детские сады в других перспективных новых микрорайонах. И попросили главу региона рассмотреть возможность найти участок под строительство в «Речном» и выделить на это средства.

Также горожане хотят благоустроить близлежащую территорию, организовать там сквер, велосипедные и пешеходные дорожки.

Инициативная группа призывает всех неравнодушных поставить свою подпись под обращением к губернатору.

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ИСТОЧНИК KP.RU