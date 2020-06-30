Брянские следователи почтили память партизан

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:31:04+03:00

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В Брянской области в День партизан и подпольщиков сотрудники следственного комитета СК России по Брянской области и Московского следственного управления на транспорте возложили цветы к памятнику на месте взрыва в годы войны Голубого моста, расположенного под Выгоничами. Таким образом офицеры почтили память погибших партизан и подпольщиков, рассказали в пресс-службе Следственного управления СК России по Брянской области.

Голубой мост на линии Гомель-Брянск в годы войны имел важное стратегическое значение. По нему фашисты переправляли эшелоны с военной техникой и живой силой вглубь страны. Партизаны подорвали хорошо охраняемое сооружение ночью 8 марта 1943 года. Эта операция вошла в учебники истории как одна из наиболее дерзких и важных по своему значению.

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ИСТОЧНИК KP.RU