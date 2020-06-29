2020-06-29T18:32:28+03:00
Общество

В Брянске завершается ремонт двора на улице Ново-Советской

Территория готова на 90%
Мария Дедкова
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Напомним, работы продолжаются в десяти дворах.Пять территорий благоустраивают в Бежице, по две — в Советском и Фокинском районах, одну — в Володарском.Напомним, работы продолжаются в десяти дворах.Пять территорий благоустраивают в Бежице, по две — в Советском и Фокинском районах, одну — в Володарском.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске завершается ремонт территории между домами №№152, 154, 156 по улице Ново-Советской и №155 по улице Дятьковской. Объект готов на 90%.

Площадь двора составляет почти 3,9 тысячи квадратных метров.

- Почти на половине этой территории появится новый асфальт, - говорят в пресс-службе городской администрации. - В рамках ремонта во дворе установили полкилометра бордюров, расширили автомобильную парковку, отремонтировали тротуары. На фасадах домов появились светодиодные светильники. Также здесь появится 500 квадратных метра газона. Во дворе идет установка качелей, детских игровых комплексов и другого оборудования.

Напомним, работы продолжаются в десяти дворах.Пять территорий благоустраивают в Бежице, по две — в Советском и Фокинском районах, одну — в Володарском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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