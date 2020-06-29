2020-06-29T18:22:04+03:00
Общество

В Брянске ищут свидетелей ДТП у лицея №1

В автоаварии пострадала 64-летняя женщина
Мария Дедкова
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Очевидцев аварии, а также граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, обратиться в полициюОчевидцев аварии, а также граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, обратиться в полициюФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП с пенсионеркой.

Автоавария произошла около шести часов утра 24 июня у перехода возле лицея №1. Как стало известно "КП", пострадавшей оказалась киоскер, которая отправлялась на работу.

По версии следствия, водитель «Лады Гранта» ехал со стороны улицы Войстроченко по направлению к улице Советской. Мужчина сбил 64-летнюю женщину. В ДТП пенсионерка получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Очевидцев аварии, а также граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, обратиться в полицию по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61а, каб. 5 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-53, 67-03-61

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ИСТОЧНИК KP.RU

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