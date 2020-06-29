В Брянской области пропавшего рыбака нашли мертвым
Тело 32-летнего мужчины подняли из реки Ипуть
Пропавший под Новозыбковом Брянской области рыбак утонул.Фото: Елена РАКОВА
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Пропавший под Новозыбковом Брянской области рыбак утонул. Об этом сообщил сайт БрянскНОВОСТИ.RU
Напомним, 22 июня двое приятелей отправились порыбачить на реке Ипуть у села Перевоз. После употребления алкоголя 56-летний новозыбковец уснул, а его 32-летний знакомый решил искупаться.
Пропажу молодого человека заметили только на следующий день. А к активным поискам приступили лишь 25 июня после обращения в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU