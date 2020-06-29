В Брянской области осудили за преднамеренное банкротство

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:02:34+03:00

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В Карачевском районе Брянской области осудили местную жительницу за преднамеренное банкротство.

Суд установил, что индивидуальный предприниматель и глава фермерского хозяйства намеренно вывела из оборота деньги и имущество. Это привело к банкротству крестьянско-фермерского хозяйства. Задолженность перед кредиторами составила 970 миллионов рублей.

Женщине присудили два года лишения свободы. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU