В Брянской области осудили за преднамеренное банкротство
В Карачевском районе Брянской области осудили местную жительницу за преднамеренное банкротство.
Суд установил, что индивидуальный предприниматель и глава фермерского хозяйства намеренно вывела из оборота деньги и имущество. Это привело к банкротству крестьянско-фермерского хозяйства. Задолженность перед кредиторами составила 970 миллионов рублей.
Женщине присудили два года лишения свободы. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU