Директор Брянской филармонии Галина Основина выразила свое мнение о поправках в Конституцию

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:02:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Свое мнение по поправкам в Конституцию выразила директор областной филармонии Галина Основина. На ступеньках концертного зала расположился выездной участок для голосования. Артисты и сотрудники учреждения смогли отдать голос здесь.

— Мне хочется жить в суверенном государстве, понимая, что на границы моего государства никто не имеет права претендовать, - говорит Галина Основина. - Я очень хочу быть спокойной за будущее наших детей и семей, которая состоит из папы и мамы. Хочу быть уверенной, что у меня и у всех граждан нашей страны есть право выбора. Хочу видеть мирное небо над своей головой. Хочу понимать, что живу в той стране, которую помогаю и очень люблю, это дом для всех народностей, которые будут свободно выражать свою волю и говорит на родных языках, при этом всех нас объединяет русский язык.

ИСТОЧНИК KP.RU