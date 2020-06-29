В Трубчевском районе по поправкам в Конституцию проголосовал ветеран Великой Отечественной войны

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:12:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Трубчевском районе по поправкам в Конституцию проголосовал один из старейших жителей Алексей Рождественский.

Мобильная группа избиркома приехала к ветерану Великой Отечественной войны на дом. Алексею Григорьевичу вручили запечатанный пакет, включающий бюллетень для голосования, маску, перчатки и одноразовую ручку.

- Сегодняшнее голосование – важное событие, которое окажет большое влияние на жизнь следующих поколений наших граждан, – говорит ветеран. - Я никогда не оставался в стороне — всегда принимал активное участие в общественно-политической жизни и страны, и Брянщины, и родного Трубчевска. И сейчас, когда происходит поистине историческое событие, я принимаю в нем участие.

Напомним, для голосования на дому необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня и времени. Когда члены комиссии приедут к вам на дом, они попросят предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU