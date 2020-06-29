В Брянской области с начала года выросло число убийств

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:00:33+03:00

За 5 месяцев 2020 года было зафиксировано 26 таких преступлений

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В Брянской области за 5 месяцев 2020 года было зафиксировано 26 убийств. За такой же период прошлого года было совершено 22 преступления. Больше всего убивали в Брянске. В областном центре зафиксировано 8 случаев, в Клинцовском районе — 4, в Дубровском районе — 2. Кроме этого, по одному убийству было совершено в Брянском, Красногорском, Новозыбковском, Жуковском, Климовском Почепском, Трубчевском, Суземском, Унечском, Суражском, Карачевском, Севском районах.

В Брянске и Климовском районе зафиксировано два групповых убийства. Четыре раза полицейские выезжали на бытовые конфликты. Два уголовных дела заведено по причине пропажи людей.

Все убийства в регионе раскрыты, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU