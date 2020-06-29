В Брянске уберут ларьки у ТЦ "Родина" и на Кургане
В Брянске местные жители заметили новые ларьки у ТЦ "Родина" и на Кургане Бессмертия. Горожане быстро окрестили павильоны "уродливыми".
В пресс-службе брянской мэрии пояснили, что ларьки уберут. Предприниматель нарушил правила.
В конце января, сообщает "БрянскToday", он выиграл аукцион, по которому на отведенных местах должны были появиться киоски для продажи печатной продукции. А вместо этого поставили павильоны для продажи табака.
28 июня были приостановлены паспорта на эти объекты. Если бизнесмен не уберет их сам, то это сделают дорожники.
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ИСТОЧНИК KP.RU