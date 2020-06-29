2020-06-29T13:54:18+03:00
Общество

В Брянске уберут ларьки у ТЦ "Родина" и на Кургане

По словам чиновников, предприниматель нарушил правила
Мария Дедкова
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Фото: facebook.com, Алекс БелякФото: facebook.com, Алекс Беляк
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В Брянске местные жители заметили новые ларьки у ТЦ "Родина" и на Кургане Бессмертия. Горожане быстро окрестили павильоны "уродливыми".

В пресс-службе брянской мэрии пояснили, что ларьки уберут. Предприниматель нарушил правила.

В конце января, сообщает "БрянскToday", он выиграл аукцион, по которому на отведенных местах должны были появиться киоски для продажи печатной продукции. А вместо этого поставили павильоны для продажи табака.

28 июня были приостановлены паспорта на эти объекты. Если бизнесмен не уберет их сам, то это сделают дорожники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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