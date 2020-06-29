Брянские таможенники остановили на границе средство для похудения
На Володарском районном посту остановили посылки со средством для похудения. Груз направлялся из Дагестана в разные области Молдовы и Украины.
Оказалось, что чудодейственное снадобье содержит сильнодействующее вещество сибутрамин, включенный в список запрещенных к ввозу, вывозу и обороту на территории России.
За месяц было изъято свыше 400 подобных капсул. Было возбуждено шесть уголовных дел за контрабанду сильнодействующих препаратов, рассказали в пресс-службе Брянской таможни.
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ИСТОЧНИК KP.RU