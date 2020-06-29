2020-06-29T12:53:28+03:00
Общество

Брянские таможенники остановили на границе средство для похудения

Под видом чудодейственного препарата за рубеж пытались переправить запрещенные вещества
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
На Володарском районном посту остановили посылки со средством для похудения. Груз направлялся из Дагестана в разные области Молдовы и Украины.На Володарском районном посту остановили посылки со средством для похудения. Груз направлялся из Дагестана в разные области Молдовы и Украины.Фото: пресс-служба Брянской таможни
Изменить размер текста:

На Володарском районном посту остановили посылки со средством для похудения. Груз направлялся из Дагестана в разные области Молдовы и Украины.

Оказалось, что чудодейственное снадобье содержит сильнодействующее вещество сибутрамин, включенный в список запрещенных к ввозу, вывозу и обороту на территории России.

За месяц было изъято свыше 400 подобных капсул. Было возбуждено шесть уголовных дел за контрабанду сильнодействующих препаратов, рассказали в пресс-службе Брянской таможни.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области с начала года завели 181 коррупционное дело
В Брянской области мошенник не разжалобил суд
Генеральный директор ОАО "Консервсушпрод" М.Н.Адамов поздравляет с Днем партизан и подпольщиков
В Брянске уберут ларьки у ТЦ "Родина" и на Кургане
В Брянской области чиновник попался на взятке
Генеральный директор АО "Брянскавтодор" В.В.Миллер поздравляет с Днем партизан и подпольщиков
Брянские таможенники остановили на границе средство для похудения
Жители Брянской области отдали мошенникам почти два с половиной миллионов рублей
По поправкам в Конституцию проголосовал ректор БГТУ Олег Федонин
В Брянской области коронавирус выявили еще у 68 жителей области
Брянским жителям придется больше платить за свет
Наша страна, наша Конституция, наше решение!
В Брянске вновь затопило дорогу возле Бежицкого рынка
В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса
В брянском лесу почтили память партизан и подпольщиков
В России отмечают брянский праздник
На брянской границе задержали 60 нарушителей
В брянском аэропорту образовалась очередь из самолетов
Брянцев предупредили об ухудшении погоды 29 июня
По факту гибели 3-летней девочки в Брянске завели уголовное дело
В реке Снежеть в Брянске утонула 33-летняя женщина
Бывшего брянского полицейского обвинили в убийстве
В Брянске сообщили о погибшей трехлетней девочке
По поправкам в Конституцию проголосовал спикер Брянской облдумы Владимир Попков
Стали известны брянские районы с новыми случаями коронавируса
В Брянской области обновился коэффициент COVID-19
За сутки коронавирус диагностировали 68 брянцам
Брянская 7-летняя девочка-маугли прибавила в весе 3 кг
Брянские эсеры выдвинули кандидатом в губернаторы Сергея Курденко